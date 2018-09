Vaticano promove mestrado sobre proteção de menores

O Vaticano anunciou, esta quinta-feira, o lançamento de um mestrado sobre proteção de menores, no contexto do grave escândalo de abusos sexuais que tem abalado a Igreja ao longo das últimas duas décadas, tendo ressurgido recentemente, particularmente nos Estados Unidos.

Segundo uma nota enviada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o mestrado será apresentado no dia 5 de outubro, na Pontifícia Universidade Gregoriana, cujo reitor é o padre português Nuno Gonçalves.

A cerimónia inclui uma série de conferências por parte de especialistas no assunto, como a diretora do Centro Moore par a Prevenção de Abusos Sexuais de Crianças e a major Dana Humaid, dos Emirados Árabes Unidos. O cardeal Marx, presidente da Conferência Episcopal Alemã, também falará.

Após as palestras o programa e objetivos do mestrado serão apresentados em conferência de imprensa.

A inauguração do mestrado será ainda assinalada pela estreia de um espetáculo musical composto em homenagem às vítimas de abusos sexuais. “Transformação – um espetáculo musical dedicado às vítimas de abusos” é composto por Konstantia Gourzi e produzido pela Arquidiocese de Munique e Freising, contando com o coro infantil da Ópera Estatal da Bavária e com músicos da Orquestra Estatal da Bavária.