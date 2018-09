Benfica deu nova Luz à carreira de Renato Sanches no Bayern

Sílvio acredita que o golo e boa exibição de Renato Sanches no regresso à Luz, com contributo decisivo na vitória (2-0) sobre o Benfica, pode ser o ponto de viragem na carreira do médio no Bayern Munique.

Para o antigo lateral encarnado, que partilhou balneário com Renato no Benfica, na temporada 2015/16, a exibição na Luz "era o que estava a faltar" ao jovem de 21 anos: "Uma pontinha de sorte e confiança".

"Quanto estive com o Renato no Benfica, desde cedo nos apercebemos todos que o 'miúdo' tinha muita qualidade. Começámos a ver que ele era uma mais-valia para o Benfica e para o futebol português. Saiu muito novo, tudo bem que é um jogador com muita qualidade, mas foi para uma grande equipa. Teve de ter o seu tempo. O ano passado não foi fácil para ele, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde o Renato ia encaixar naquela equipa e, este ano, espero que consiga começar a impor-se. Vai conseguir o seu espaço", afiança Sílvio, em entrevista a Bola Branca.

Sílvio considera que Renato se motivou para o jogo com o Benfica, "não para fazer o jogo da vida" contra o clube que o formou, mas para "mostrar serviço" no regresso a Portugal e à Luz: "Esteve no primeiro golo, fez o segundo. Acho que isto vai ser aquela rampa de lançamento para ele".

Atirar o passado para trás das costas



O Benfica chega a esta Champions com o fantasma da desastrosa campanha da temporada passada, em que perdeu os seis jogos e marcou apenas um golo. Sílvio alerta que as águias têm de olhar em frente.

"Não há que estar presos ao ano passado. São anos diferentes, o Benfica este ano está muito forte. Vai ser completamente diferente", garante.

Sílvio está, atualmente, sem equipa. O calvário das lesões é passado e, agora, o internacional português de 30 anos está "à espera que o telefone toque". Isto é, que cheguem propostas para continuar a jogar:

"Eu quero muito voltar a jogar futebol, tenho saudades de competir. Se aparecer alguma coisa boa, obviamente vou aceitar, porque tenho saudades de jogar e acho que sou muito novo para terminar já a carreira. Sinto-me bem fisicamente, ao contrário do que as pessoas pensam. Garanto que estou a 100% e pronto para encaixar em qualquer equipa".