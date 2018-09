Frederico Silva surpreende cabeça-de-série e está nos quartos-de-final em Taiwan

Frederico Silva continua a surpreender tudo e todos e já está nos quartos-de-final do Challenger de Kaohsiung, em Taiwan.

A caminhada do tenista português, 310º do "ranking" ATP, desde a última ronda da qualificação até ao novo patamar, tem sido pejada de obstáculos complicados, como o são um "top-100", o 172.º da hierarquia mundial e o oitavo cabeça-de-série, este nos oitavos-de-final.

O duelo frente ao indiano Ramkumar Ramanathan, 135.º mundial, foi duro e longo, tendo-se estendido por mais de duas horas, mas Frederico está em grande forma e até se deu ao "luxo" de perder o primeiro "set". Recuperou no segundo e, no "tie break" do terceiro, impôs-se com um 7-4. O resultado final foi a vitória pelos parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (4).

Até aqui, Frederico não tinha ganho um único encontro em quadros principais de torneios Challenger, em 2018. Agora, na discussão por um lugar nas meias-finais, o tenista luso terá pela frente o vencedor do duelo entre o local Jason Jung, número 123 do mundo e quarto cabeça-de-série do torneio, e o sul-coreano Duckhee Lee, 232.º ATP.