LeBron James vai protagonizar "Space Jam 2", que já tem produtor e realizador

LeBron James será a estrela de "Space Jam 2", sequela do clássico filme de basquetebol da Warner Bros que, em 1996, teve Michael Jordan e Bugs Bunny como protagonistas.

Segundo "The Hollywood Reporter", o filme será produzido por Ryan Coogler, que realizou o recordista "Black Panther", da Marvel. O realizador será Terence Nance, criador da série "Random Acts of Flyness". O arranque da produção do filme com a figura maior do "basket" está, para já, marcada para 2019, durante o defeso da NBA.

Em declarações ao "THR", LeBron admitiu que adorou "a visão" de Coogler para "Black Panther". "A colaboração no 'Space Jam' vai muito além de me juntar aos 'Looney Tunes' e fazer este filme. Vai muito para além disso. Só quero que as crianças entendam quão poderosas se podem sentir e quão poderosas podem ser se não desistirem dos seus sonhos. E penso que o Ryan [Coogler] fez isso para muitas pessoas [com 'Black Panther']", acrescentou o basquetebolista dos LA Lakers.

No Instagram, James deixou mais uma pista de que "Space Jam 2" está mesmo prestes a ser uma realidade. O "King" publicou uma imagem de um balneário em que o seu cacifo aparece ao lado do de Bugs Bunny, além do realizador Nance e do produtor Coogler.

Veja o trailer do primeiro filme