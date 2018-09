Liderança do "ranking" partilhada pela primeira vez. Portugal mantém sétimo lugar

Portugal continua na sétima posição do "ranking" FIFA de seleções, que foi atualizado esta quinta-feira. A grande novidade é a inédita partilha da liderança: a Bélgica ascende ao primeiro lugar, ao lado da França.

A seleção nacional tinha descido para sétima a 16 de agosto, posto que segura. Para isso, foram decisivos o empate (1-1) com a Croácia, em particular, e a vitória (1-0) sobre a Itália, na estreia na Liga das Nações.

A Bélgica, que goleou a Escócia (4-0) em amigável e a Finlândia (3-0) na Liga das Nações, amealhou pontos suficientes para escalar o degrau que lhe faltava para arrecadar o primeiro lugar - em agosto, tinha subido ao segundo posto. A França, campeã mundial, partilha agora o trono, depois de ter empatado (0-0) com a Alemanha e ter batido (2-1) a Holanda.

O Brasil continua no último lugar do pódio, a Croácia em quarto (apesar do empate com Portugal e dos 6-0 sofridos diante da Espanha), o Uruguai em quinto e a Inglaterra em sexto. A Suíça surge em oitavo lugar e a Espanha em nono. A Dinamarca, que estava empatada com os espanhóis na nona posição, fecha agora o "top-10" de seleções.

[notícia corrigida às 10h54 - liderança é partilhada]