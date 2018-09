A noite de Renato na Luz

A reunião entre Renato Sanches e o público da Luz, na vitória do Bayern Munique sobre o Benfica, por 2-0, pinta as capas dos três jornais desportivos desta quinta-feira.

"Arrepiante", titula "A Bola". Renato marcou o segundo golo, pediu desculpa e foi aplaudido de pé pela "traição". Águias bateram-se bem frente ao Bayern, mas não chegou para travar a qualidade do colosso alemão. "Renato volta a ver a Luz", exalta o "Record". Médio jogou pelo Bayern mais de um ano depois e estreou-se a marcar. "Furacão Renato", classifica "O Jogo". Lewandowski marcou o primeiro golo.

Gesto de James, a mostrar cinco dedos, após ser assobiado, incendiou o ambiente. "Sou portista", explicou o colombiano. Por falar no FC Porto, Casillas lembra que a prioridade é o campeonato. Mbemba melhora.

Quanto ao Sporting, que vai entrar na Liga Europa diante do Qarabag, Peseiro avisa que a "margem de erro é curta". Bas Dost só regressa em outubro. Avançam os processos a Patrício e Gelson. Racing cansa-se de esperar pelo pagamento por Acuña e avança com queixa para a FIFA.

De volta à Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo foi expulso pelo árbitro de baliza e deixou o campo em lágrimas. Ainda assim, a Juventus, com Cancelo a titular, venceu no terreno de Valência, que teve Guedes e Vezo no onze, por 2-0. O Manchester United de José Mourinho, com Dalot de início, venceu; o Shakhtar de Paulo Fonseca empatou; Bernardo marcou mas o City perdeu, em casa, frente ao Lyon de Anthony Lopes.