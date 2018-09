Portugal perde com Itália e compromete "hexa" em sub-20

Portugal deu um passo atrás na tentativa de conquistar pela sexta vez consecutiva o Europeu de hóquei em patins de sub-20, que decorre em Viana do Castelo, ao perder com a Itália, por 6-2, na terceira jornada.

António Trabulo e Hugo Santos marcaram os golos portugueses. Porém, os italianos foram mais fortes: David Nadini e Francesco Compagno "bisaram", Matteo Galimberti e Peter Ehimi também marcaram.



Com esta derrota, Portugal cai para o terceiro lugar do Euro, com seis pontos, a três de Espanha e Itália, que venceram todos os seus jogos. A equipa das "quinas" tem de vencer os dois próximos encontros para garantir um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à final.

Na quinta-feira, Portugal mede forças com a Suíça, que ocupa o quinto lugar, ainda sem pontos. Na sexta-feira, há duelo com a Espanha, que poderá ser decisivo para o acesso à final do Europeu.