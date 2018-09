Real Madrid arranca defesa do título com goleada

O Real Madrid iniciou, esta quarta-feira, a defesa do "tri", na Liga dos Campeões, com uma vitória, por 3-0, na receção à Roma.

Isco abriu o marcador sobre o intervalo, de livre direto, Bale ampliou a contagem aos 58 minutos e Mariano, que veste o "7" que era de Cristiano Ronaldo, completou com um grande golo já em período de descontos. No mesmo grupo, estão Plzen e CSKA Moscovo, que empataram a dois.

Cristiano Ronaldo foi infeliz na estreia pela Juventus na Champions, ao ser expulso, mas a heptacampeã italiana não se ressentiu. Pjanic, com dois penáltis, selou a vitória "bianconera", por 2-0, fora, sobre o Valência. Cancelo foi titular pelos visitantes, Guedes e Rúben Vezo pelos da casa.

No mesmo grupo, o Manchester United sorriu com a vitória, por 3-0, no terreno do Young Boys. José Mourinho lançou Diogo Dalot no onze inglês, num jogo que foi de Pogba, que "bisou". Martial fez o terceiro. Foi a estreia absoluta de Dalot pelo United e logo na Champions, a titular.

A grande surpresa da noite foi o Lyon, que foi vencer ao reduto do Manchester City, por 2-1. Cornet e Fekir adiantaram os franceses, que tiveram Anthony Lopes na baliza. Bernardo Silva foi titular pelos "citizens" e reduziu, mas a reação do campeão inglês ficou por aí.

O Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, teve de se esforçar muito para empatar, em casa, com o Hoffenheim, por 2-2. Os ucranianos estiveram a perder por duas vezes e só empataram, à segunda, aos 81 minutos.

No grupo do Benfica, há um Bayern Munique, mas o líder é o Ajax. Os holandeses bateram o AEK (André Simões foi titular), por 3-0. Os três golos superam os bávaros, que derrotaram os encarnados, por 2-0.