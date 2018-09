James mostrou cinco dedos na Luz. "Sou portista"

Anonimo

20 set, 2018 Porto 01:12

Sinceramente este tipo de comentários seja eles vindo de quem for é no mínimo lamentável, pois isto só cria mau ambiente entre uma parte dos adeptos dos principais clubes. O Sr. James Rodriguez devia estar bem caladinhos, pois uma parte dos adeptos do FC Porto também detestam o Benfica, tal como o contrário acontece em alguns adeptos. Já vi jogos em que alguns ex. jogadores do Benfica como Talisca quando na época passada marcou pelo Besiktas ao FC Porto no Estádio do Dragão e alguns adeptos do FC Porto não gostaram