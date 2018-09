Rui Vitória ficou "contente" por Renato, mas preferia ter ouvido aplausos para o Benfica

Rui Vitória ficou satisfeito por ver Renato Sanches brilhar na Luz e pela receção calorosa e aplausos dos adeptos ao seu ex-jogador, no entanto, preferia ter visto o Benfica bater o Bayern Munique.

"Fico contente [por Renato], mas prefiro que o público aplauda a nossa a equipa. Mas é o reconhecimento do trabalho que o Renato fez aqui e pela representação que o Renato faz do Benfica no mundo inteiro", elogiou o técnico encarnado, em declarações à Eleven Sports, após a partida.

Vitória não ficou surpreendido com a titularidade do médio que lançou no Benfica: "O Renato tem enorme qualidade e fez um belíssimo jogo, mas o Bayern é recheado de enormes jogadores e é muito difícil jogar".



Quanto ao jogo, Vitória salientou que o Bayern Munique é uma "equipa muito forte e que é sempre candidata a ganhar" a Liga dos Campeões.

"Defrontámos uma equipa de valor, mas não defraudámos. Dividimos o jogo. Fizemos 14 remates. Fomos uma equipa convicta, determinada e a querer jogar no meio-campo adversário. Os golos surgem em lances que normalmente não deixamos passar. Depois, tivemos as nossas chances e normalmente com estas equipas temos de aproveitar o pouco que temos. Queríamos vencer, mas temos de ter noção do adversário que tínhamos pela frente. O Bayern é sobejamente poderoso", reconheceu Vitória.