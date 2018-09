Companhia escreve mal o nome em avião. E a internet não perdoa

Os serviços de manutenção da Cathay Pacific enganaram-se e escreveram mal o nome da companhia num dos seus aviões. A gafe da está a correr mundo.



Imagens divulgadas num fórum de aviação civil mostram o Boeing 777-367 estacionado no aeroporto de Hong Kong sem o “f” na palavra Pacific.

A companhia admitiu a gralha nas redes sociais e anunciou que o avião já tinha voltado à oficina de pintura para fazer a correção.

Mas um engenheiro da empresa de manutenção Haeco, citado pelo jornal “South China Morning Post”, duvida que se tenha tratado de um engano, porque os nomes são aplicados na fuselagem através de estampas.

A queda do “f” no nome da Cathay Pacific transformou-se em tema de piadas nas redes sociais, com os utilizadores a darem largas à imaginação.