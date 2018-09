Universidade do Porto proíbe praxes contra a dignidade dos estudantes

Filipe

19 set, 2018 évora 21:33

Com o crescer a todos os níveis da violência entre estudantes e depois a mais apregoada em Portugal de violência doméstica , era tempo e não é preciso dizerem que Salazar voltou , acabarem de vez com este tratamento Nazi em Portugal . A lei existe , apliquem a quem se organiza para escavacar o seu semelhante . Nem que seja preciso criarem uma escola segura para as Universidades , mas neste caso metam os militares e as chaimites e metralhadoras para imporem respeito nas ruas .