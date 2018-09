Suspira-se pelo regresso de Bas Dost. "Vão surgir jogos em que a bola não entra"

Carlos Saleiro considera que o Sporting irá sentir falta de Bas Dost, apesar de, para já, o início da época estar a correr bem.

Primeiro, era uma lesão muscular que aparentava ser de rápida recuperação. Depois, já não era bem assim e, à medida que os dias e as semanas vão passando, Bas Dost continua no "estaleiro", sem qualquer previsão realista quanto ao regresso aos relvados.

A "novela" anda no ar desde 18 de agosto, dia em que o goleador holandês não voltou do intervalo do Sporting-Vitória de Setúbal. E, pelo que Carlos Saleiro tem observado, Dost "faz falta, claramente".

"O Sporting tem ganho, isso é o mais importante, mas vão surgir jogos em que a bola não vai entrar e, se calhar, um Bas Dost em jogo iria decidir", salienta o antigo avançado dos leões, em entrevista a Bola Branca. Sem um "homem-alvo" bem definido no ataque, Saleiro reconhece que "seria interessante" haver "mais uma opção" para José Peseiro. Assim sendo, "nada melhor do que Bas Dost".

"Faz cerca de 40 golos por época", remata Saleiro, de 32 anos, formado como jogador nas escolas verde e brancas.

A Liga Europa no horizonte de um Sporting que "está a endireitar-se"

Cinco jogos oficiais em 2018/19, quatro vitórias e um empate. Nada mau para um Sporting de quem se esperava um titubeante arranque de época.

"Muito sinceramente, tenho gostado", assinala Saleiro. "Ainda há muito para trabalhar num plantel renovado, com treinador novo e novas ideias. A equipa passou por muita turbulência. O Sporting está a endireitar-se aos poucos. O mais importante, nesta fase, são os resultados, que até têm aparecido. Esses resultados dão confiança para encarar o futuro da melhor forma", considera, no dia em que os leões recebem os azeris do Qarabag, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.



Carlos Saleiro considera que há duas equipas no grupo dos leões "que claramente vão passar": o próprio Sporting e o Arsenal. "Mas é sempre importante começar com uma vitória diante de um Qarabag que me parece ser acessível ao Sporting. Seria muito importante vencer, até pela complicada viagem ao Azerbaijão. E, assim, seria importante chegar a essa fase já com a passagem encaminhada", sustenta.

O antigo jogador leonino admite, até, um brilharete português face aos "gunners". "Vendo o Arsenal de há uns anos para cá, não é tão forte como esperávamos. O Sporting pode até discutir o primeiro lugar com o Arsenal. O Sporting pode passar em primeiro", completa.

O Sporting-Qarabag arranca às 20h00 desta quinta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.