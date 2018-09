Porta dos "quartos" na Roménia fecha-se para João Domingues

O tenista português João Domingues ficou pelo caminho, esta quarta-feira, nos oitavos-de-final do Challenger de Sibiu, na Roménia.

O número quatro nacional, número 2015 do "ranking" ATP, perdeu a "maratona" de pouco mais de duas horas e meia diante do romeno Dragos Dima, 394.º do "ranking" ATP.

Domingues começou por vencer o primeiro "set" e esteve na frente no segundo, com 3-5, no entanto, permitiu o empate do romeno e consequente reviravolta no "tie break" (9-7). No derradeiro parcial, o português viu-se rapidamente a perder por 5-3. Ainda reduziu para 5-4 e esteve perto de quebrar o serviço ao opositor, contudo, Dima não cedeu e selou o triunfo, por 3-6, 7-6(7) e 6-4.

A participação portuguesa no Challenger de Sibiu fica, assim, reduzida a Pedro Sousa, número dois nacional e 148 do mundo, que já carimbou o passaporte para os quartos-de-final.