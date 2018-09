Às portas da Ryder Cup, Woods revê época "fantástica"

Tiger Woods assume que estava ansioso por voltar a jogar o Tour Championship, torneio de final de temporada do PGA Tour que reúne os 30 melhores golfistas do circuito, a cada ano. É o culminar de uma "época fantástica". "Vir de onde eu tive de vir e estar aqui é inacreditável", reconheceu Woods, em conferência de imprensa.

O atleta, de 42 anos, regressou à competição, a tempo inteiro, depois de muitos anos intermitentes, e assume que "quase todas as expetativas que tinha foram excedidas". "Tem sido muito divertido", acrescentou, num sinal de que, além de estar obter bons resultados, também está a desfrutar do momento.

Woods procura ainda a primeira vitória da época e irá lutar por esse objetivo este fim-de-semana no Tour Championship, em East Lake, Atlanta.

Regresso à Ryder Cup

Na próxima semana, entre 28 e 30 de setembro, o mundo do golfe vai estar todo concentrado na Ryder Cup, que se discute em Paris. Woods está de volta à equipa americana, que é considerada uma das melhores do todos os tempos.

A sua experiência, no entanto, leva-o a desvalorizar essa perspetiva: "Eu penso que a equipa europeia também é uma das melhores que eles já tiveram. Nós temos uma equipa sólida, mas a Europa também tem. É para decidir em três dias e tudo tem a ver com jogar bem. Será divertido para as duas equipas".