Coates alerta que é um erro pensar que o jogo com o Qarabag está ganho

Sebastián Coates avisa que o desafio com o Qarabag, ao contrário do que as pessoas possam pensar, será complicado. O central considera, mesmo, que "não há favorito". Apesar do Sporting jogar em casa, e da diferença de estatuto entre as duas equipas, Coates sublinha que "hoje todas as equipas jogam bem".

"Será um erro pensar que somos favoritos. Temos de encarar o jogo da mesma forma, seja qual for o adversário", disse o jogador, em conferência de imprensa. O uruguaio não olha para a Liga Europa a longo prazo e define "como primeiro objetivo vencer o jogo de amanhã [quinta-feira]".



"Temos de pensar jogo a jogo", acrescenta, definido que "é importante ser forte em casa". Pela frente o Sporting terá o campeão do Azerbaijão, "uma equipa que gosta de ter bola e tem jogadores muito rápidos". "Podem encolher-se um pouco mais aqui e tentar o contra-ataque", prevê Coates, antevendo, também por aí, grandes dificuldades.

O Sporting estreia-se na fase grupos da Liga Europa, esta quinta-feira, frente ao Qarabag, em Alvalade. O jogo é às 20h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.