​“Danilo é fundamental no FC Porto e está pronto para a seleção”

No empate do FC Porto na Alemanha frente ao Schalke, Danilo Pereira foi o melhor em campo para a Renascença e, após o jogo, o médio foi elogiado por Sérgio Conceição. “Já era importante no balneário, lesionado, e agora volta a ser importante a jogar”, disse o treinador portista.



O médio Artur, ex-companheiro de equipa de Danilo Pereira no Marítimo, em entrevista a Bola Branca, relaciona o crescimento da equipa portista com o regresso do internacional português. “Danilo é uma peça chave do Porto. É um pêndulo da equipa. Trata-se de um jogador fundamental tanto na parte ofensiva porque equilibra a equipa, tem uma boa leitura de jogo e posiciona-se bem, como na parte defensiva porque está sempre preparado para recuperar a bola e acrescenta muito poder físico dentro do campo”, explica o médio atualmente no Beira-Mar.

Sérgio Conceição referiu também que a equipa tende a regressar ao andamento da época passada. E Artur acha que essa projeção, fica a dever-se ao regresso de Danilo Pereira. “As palavras do treinador são em grande parte direcionadas ao Danilo e a outros jogadores que chegaram mais tarde”.

Sobre os elogios do treinador ao comportamento de Danilo Pereira no balneário durante a lesão, Artur não mostra surpresa pelo conhecimento que tem do médio portista. “Apesar de não ter atravessado um período fácil devido a lesão, acredito que contribuiu sempre fora do campo com a transmissão de energia positiva para a equipa”, refere.

Pronto para regressar á seleção

Danilo Pereira foi campeão da Europa em 2016 por Portugal. O jogador devido a lesão falhou o Mundial de 2018. Regressado à competição, o médio na opinião de Artur está pronto para regressar já á seleção para os jogos de outubro com Polónia e Escócia. “Apesar de ter sido uma lesão grave, o Danilo trabalhou forte. Falei com ele nesse período e disse-me que estava a trabalhar para voltar bem. Acredito que já está pronto e faz sentido voltar já porque faz parte do atual grupo da seleção”, considera Artur.