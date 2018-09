André Horta confia na vitória do Benfica frente ao Bayern

André Horta, antigo jogador do Benfica, acredita que a partida frente ao Bayern de Munique será difícil, mas há possibilidades para uma vitória encarnada.

Em declarações à Renascença, o atual médio do Los Angeles FC espera um grande jogo. "Pode-se perspetivar um jogo de Liga dos Campeões entre duas equipas excelentes".

"Sabemos que será um jogo difícil para o Benfica, mas joga em casa, com os seus adeptos, e o Benfica tem a confiança acrescida das duas pré-eliminatórias ganhas e um bom arranque no campeonato. Pode aproveitar a confiança para defrontar o gigante que é o Bayern", adicionou.

Horta representou as águias em 2016/17, onde realizou 16 partidas e apontou um golo. O médio definiu a chave para a qualificação para os oitavos de final.

"O mais importante é ganhar os jogos em casa, isso é fundamental. Depois, tentar ganhar o jogo fora à equipa que é teoricamente mais fraca".

Em conferência de imprensa, Niko Kovac dividiu o favoritismo para a partida, e André Horta concorda. "Dado o historial do Benfica nos últimos anos, é importante existir esse respeito. Nunca vi um clube vir à Luz e considerar-se favorito. Todos respeitam isso e sabem que não podem facilitar".

No ano passado, o Benfica não somou qualquer ponto na fase de grupos da Liga Europa, mas Horta diz que essa prestação já faz parte do passado. "O Benfica está tranquilo e sabe o que tem a fazer. Nunca há jogos iguais, e esta é uma época nova, que nunca é igual à anterior".

Sem Jonas, Castillo e Ferreyra, a frente de ataque estará novamente entregue a Seferovic, jogador que merece elogios do antigo jogador do Benfica. "Treinei com ele e sei a sua qualidade, pode dar conta do recado. Faço das minhas palavras as que o Rui Vitória costuma dizer: não temos que nos lamentar com quem falta, mas motivar quem está pronto e presente".

O Benfica arranca a fase de grupos da Liga dos Campeões esta quarta-feira, frente ao Bayern de Munique, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.