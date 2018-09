Pedro Martins elogia Podence e explica contratação de José Sá

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, fez a análise do grupo F da Liga Europa, elogiou Podence e explicou as contratações de José Sá e Yaya Touré.

Em entrevista ao site da UEFA, o técnico português acredita que será um grupo equilibrado, onde vai defrontar o AC Milan, Bétis de Sevilha e Dudelange.

"Mesmo não estando a passar a sua melhor fase, o Milan é um grande clube mundial. O Bétis fez uma excelente época e reforçou-se ainda mais neste regresso à Europa, inclusivamente com o William Carvalho. Fez um enorme investimento e tem um plantel de muita qualidade".

"O Dudelange é o desconhecido e no plano teórico é o menos forte. Pela sua história e experiência, o Milan tem algum favoritismo em relação aos outros, mas penso que vai ser equilibrado", adicionou.

Pedro Martins confessa estar "muito bem" na Grécia. "Construímos um grupo muito forte e temos a enorme ambição de conquistar títulos. A nossa principal prioridade é o campeonato. Queremos recuperar o lugar que perdemos e tentar fazer algo de diferente na Europa League".

O técnico português admite estar surpreendido com o bom arranque de época, devido à revolução no plantel e deixou um elogio a Podence. "Toda a gente conhece bem quais são as suas reais qualidades e apetências. É um jogador acima da média no campeonato grego".

José Sá e Yaya Touré foram reforços dos últimos dias de mercado e o treinador explicou as contratações. "Além da sua qualidade, a chegada do Sá teve a ver com o facto de querer dois jogadores a lutar por cada posição em campo e era importante o Gianniotis ter maior competitividade na baliza. O Yaya é um jogador diferente, conhece o Olympiacos e pode dar muito à equipa em termos anímicos e de motivação".

O Olympiacos recebe o Bétis de Sevilha, na quinta-feira, às 20h00, jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.