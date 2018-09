Moutinho recorda que teve tudo certo com o Tottenham em 2012

A história já é conhecida e já foi várias vezes contadas, mas Moutinho voltou a revisitar o dia em que teve tudo assinado com o Tottenham e o negócio caiu por terra. "O André Villas-Boas foi meu treinador no Porto e quando ele estava no Tottenham estive muito perto de vir para Inglaterra. Assinei, mas foi já depois de fechar o prazo para as transferências. Foi por um minuto ou dois", recorda o internacional português, em declarações publicadas pelo jornal "Express and Star".

Tudo acontece em 2012 e, de acordo com o que escreveu na altura, o Tottenham iria pagar uma verba a rondar os 27 milhões de euros ao FC Porto. Moutinho acabaria por sair do Dragão na época seguinte para jogar no Mónaco.

Seis anos volvidos, o médio chegou, finalmente, a Inglaterra, onde admite sentir-se muito bem. "A Premier League é o melhor campeonato do mundo. Gosto do futebol inglês e estou com muitos portugueses. Há muitos jogadores portugueses e é bom poder falar a minha língua. É fácil estar no Wolverhampton", sublinhou. Além de Moutinho, o clube, que é orientado por Nuno Espírito Santo, tem no plantel Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro, Pedro Gonçalves, Hélder Costa e Diogo Jota.

Feliz pelo momento que atravessa na carreira, aos 32 anos, Moutinho está a desfrutar da atmosfera da Premier League e dá a entender que está muito satisfeito com o passo que deu, ao deixar o Mónaco para assinar pelos Wolves.

O internacional português foi titular nos cinco jogos que a equipa realizou no campeonato. O Wolverhampton ocupa o 9º lugar da Premier League, com oito pontos.