Negredo deixa a Turquia e ruma aos Emirados

Álvaro Negredo é reforço do Al Nasr para as duas próximas temporadas. O ponta-de-lança espanhol deixa o Besiktas e ruma ao 11º classificado do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

O jogador, de 33 anos, cumpria a segunda época em Istambul e levava três golos, em seis jogos. Naépoca passada fez 15 golos, em 43 partidas.

Formado no Rayo Vallecano, campeão europeu em 2012, Negredo representou a equipa B do Real Madrid, Sevilha, Manchester City, Valência, Middlesbrough e Besiktas.