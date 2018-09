Varzim contrata campeão europeu de sub-19

O Varzim anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Marko Pavlovski.

O médio de 24 anos estava sem clube desde que terminou contrato com o FK Vozdovac, emblema sérvio.

Esta não será a primeira experiência em Portugal para Pavlovski, que passou pelo FC Porto B por uma época e meia, entre 2013 e 2015.

Depois de sair do emblema azul e branco, Pavlovski passou pelo Mouscron, da Bélgica, o OFK Beograd, da Sérvia, e o RNK Split, da Croácia. Na temporada passada, o sérvio somou apenas cinco jogos ao serviço do FK Vozdovac.

O campeão europeu de sub-19 em 2013 é o novo camisola 6 no Varzim e mostrou-se satisfeito por regressar a Portugal.

"É um clube histórico, com um estádio muito bonito e uma grande massa associativa. Acredito neste projecto e que vamos fazer coisas bonitas", disse, em declarações reproduzidas no site do clube poveiro.

"O Varzim é um clube prestigiado e o meu principal objectivo é ajudar a equipa. Depois, a II Liga é o campeonato ideal para os jogadores progredirem na carreira e, pessoalmente, espero dar seguimento ao meu percurso. Estão reunidas todas as condições para os objectivos serem alcançados", rematou.