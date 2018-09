Danilo Dias, atual jogador do Cova da Piedade, passou pelo Qarabag na temporada 2014/15 e acredita que o Sporting, apesar de ser favorito, não terá vida fácil frente ao campeão azeri.

Em declarações a Bola Branca, o extremo que brilhou várias temporadas no Marítimo acredita que os leões são os favoritos à vitória.

"O Sporting tem um poderio muito grande e Alvalade é um terreno muito difícil de se jogar. Mas apesar de ser favorito, o Sporting não vai ter facilidades", afirma o brasileiro, antes de explicar os motivos:

"[Qarabag] vai ser um adversário duro, que nos últimos cinco anos foi campeão absoluto do campeonato azeri, com uma equipa muito bem formada pelo treinador Qurbanov, que já lá está há muito tempo".

"No ano passado, chegaram à fase de grupos da Liga dos Campeões, que era o sonho do treinador. Foi a primeira vez na história de um clube do Azerbeijão. É um clube que tem cimentado o seu nome no cenário europeu. De lembrar que o Qarabag empatou em Madrid, contra o Atlético, e não perdeu em Baku. É uma equipa já calejada em competições europeias", acrescenta Danilo Dias.

A chave para este sucesso crescente, na opinião de Danilo, é o treinador Qurban Qurbanov, "homem-forte" do clube, em serviço desde 2008.

"Além de ser um grande treinador, é um 'gentleman'. É um homem muito sério e concentrado, bem assessorado por uma equipa de análise que está sempre em cima do adversário. Já devem estar a analisar o Sporting desde que saiu o sorteio. Acima de tudo, pede que os jogadores tenham caráter e não gosta que discutam com árbitros ou levem cartões amarelos por deselegância", analisa o extremo ex-Marítimo.

Pontos fracos e peças-chave no xadrez de Qurbanov

Danilo Dias considera que outro dos fatores que contribuiu para o sucesso do Qarabag é a estabilidade na equipa. "A defesa é praticamente a mesma de quando lá estive, jogadores de seleção nacional. Não sei encontrar um ponto fraco, é uma equipa equilibrada", elogia.

O extremo destaca alguns dos jogadores o Sporting deve "pôr o olho": "O Medvedev, central alto, é muito bom. O lateral direito, Agolli, defende bem e apoia muito, quase completo. O número 2 é o trinco da seleção. É baixinho mas a bola não queima no pé dele, sabe muito o que faz".

"O Míchel, espanhol, entrou para o meu lugar de estrangeiro no clube e é muito bom, o Sporting pode ter dificuldade com ele. É uma espécie de 'falso' Bruno Fernandes, com um bom remate de fora da área. Na frente, há o Emeghara e o Guerrier, extremo muito forte. Estão bem servidos nos três setores", avisa o extremo que pertenceu ao Qarabag em 2014/15.

O Sporting recebe o Qarabag na quinta-feira, às 20h00, em Alvalade, em jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.