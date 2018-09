Táxis. “Lei Uber” coloca em risco 30 mil postos de trabalho

A entrada em vigor da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros coloca em risco 30 mil postos de trabalho no setor do táxi, avançam as associações que representam os taxistas, exigindo "concorrência leal".

"Os partidos que aprovaram esta lei na Assembleia da República têm de ser forçados a dar cara, se estão ou não estão interessados em defender os 30 mil postos de trabalhos e os milhares de pequenos empresários do setor" do táxi, afirmou à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos, no âmbito da concentração de taxistas na praça dos Restauradores, em Lisboa.

Na praça dos Restauradores, onde se concentram cerca de uma centena de taxistas, o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio de Almeida, avançou que o protesto nacional "está a ser um grande sucesso".

"Esta concentração foi marcada por tempo indeterminado e enquanto não estiver o nosso problema resolvido a intenção é continuarmos por aqui", avançou Florêncio de Almeida, defendendo que "os táxis têm de ter as mesmas condições que têm os TVDE [transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica]".

Na perspetiva do presidente da ANTRAL, "se as armas não são iguais, não pode haver concorrência leal".

Os taxistas reivindicam contingentes e que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre a constitucionalidade da lei que vai regular as plataformas eletrónicas.

"Não temos nada contra a concorrência, é preciso que a concorrência seja equilibrada", reforçou Carlos Ramos, indicando que o setor não vai desistir de lutar para que tal aconteça.