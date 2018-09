Há 35 anos que o Vitória não vence o FC Porto. "Esta geração tem de conseguir esse feito"

O capitão do Vitória de Setúbal está determinado em comandar a atual "geração" do Vitória na missão histórica de bater o pé ao FC Porto.

A cronologia indica que há 35 anos que os sadinos não conhecem o sabor a vitória diante dos azuis e brancos, no Bonfim. Agora, mesmo com as naturais dificuldades de enfrentar o campeão nacional, há esse "aliciante" ao qual José Semedo candidata os setubalenses.

"Jogar contra os grandes é sempre um gosto diferente porque são equipas e jogadores internacionais, habituados a jogar a um nível de Liga dos Campeões e que nos põem ainda mais à prova. Há 35 anos que não conseguimos ganhar ao FC Porto e isso torna o jogo ainda mais aliciante e apetitoso. Temos de tentar ser nós, esta geração, a conseguir esse feito de vencer o FC Porto", adiantou, esta quarta-feira, ao site dos vitorianos e em projeção do encontro de sábado.

"Quando se recebe uma equipa como o FC Porto, não nos podemos basear no último jogo ou se está numa boa fase. São jogadores especiais que, se estiverem num dia 'sim', conseguem fazer um brilharete. Só pensando dessa forma poderemos travar o fulgor ofensivo que o FC Porto tem e e assim alcançar a vitória", prosseguiu

O Vitória vem de uma notável recuperação para a Taça da Liga. Esteve a perder por 3-0 na Choupana, diante do Nacional, mas logrou empatar o encontro. E essa resiliência será também um aspeto com que os dragões deverão contar no Bonfim.

"Temos vindo a reagir bem às adversidades e isso dá-nos esperança para nos conseguirmos bater com qualquer adversário nesta liga", completou.

O Vitória de Setúbal-FC Porto, da jornada cinco da Primeira Liga, arranca às 21h00 de sábado. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.