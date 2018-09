Árbitro de ténis suspenso por tentar acalmar jogador

Mohamed Lahyani foi suspenso, por duas semanas, pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), por duas semanas, devido à intervenção que teve no encontro entre Nick Kyrgios e Pierre-Hugues Herbert, na 2ª ronda do Open dos Estados Unidos. O árbitro sueco interveio diretamente na partida, quando desceu da sua cadeira e tentou acalmar o australiano, que estava a perder e não conseguia estabilizar o seu jogo.

"Eu quero ajudar-te. Este não és tu, eu sei disso. Tu és grande no ténis", disse Lahyani a Kyrgios, que tinha perdido o primeiro set e estava a perder, por 3-0 no segundo. As palavras do árbitro foram um bálsamo para o tenista, que deu a volta ao marcador e acabou por vencer, pelos parciais de 4-6, 7-6, 6-3 e 6-0.

Numa altura em que a arbitragem no ténis está no topo da atualidade, devido à discussão de Serena Williams com o árbitro português Carlos Ramos, este é mais um episódio que está a dar que falar. Vários tenistas, incluindo Roger Federer, que eliminou Kyrgios nos Estados Unidos, condenam a atitude de Lahyani. "O papel de Lahyani não é descer da cadeira. Um árbitro toma decisão na cadeira, quer um tenista goste, ou não. Mas um árbitro não pode descer e fazer o que ele fez", disse o suíço.

A organização do Open dos Estados Unidos tinha já censurado a intervenção do juiz sueco, mas agora a ATP avança com medida disciplinar. Lahyani estará fora do circuito nas próximas duas semanas.