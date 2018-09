A noite do FC Porto

Os três jornais desportivos destacam, em manchete, a prestação do FC Porto em Gelsenkirchen, na noite de terça-feira. Os campeões nacionais empataram com o Schalke (1-1), no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Um ponto de partida", titula "O Jogo"; "Um pássaro na mão", sublinha "A Bola"; "Inspirador", suspira o "Record". O Porto esteve a perder e chegou ao empate, por Otávio, na marcação de um penálti. Alex Telles falhou outro penálti, ainda na primeira parte.

A arrogância que Rui Vitória pediu aos seus jogadores, esta noite, frente ao Bayern Munique, é aproveitada pela imprensa para lançar o jogo de estreia dos encarnados na Liga dos Campeões. O jogo é às 20h00. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

"O Jogo" informa que Bas Dost estará mais um mês de baixa e o "Record" revela que Tite observou Raphinha.

O "Record" relata, ainda, que o presidente do Tondela é acusado de ter agredido o diretor de comunicação do clube, que entretanto apresentou demissão, alegando justa causa.