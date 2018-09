Portugal humilha Inglaterra e lidera Europeu de sub-20

A seleção nacional de sub-20 venceu, esta terça-feira, a Inglaterra, por 17-0, na segunda jornada do Europeu de hóquei em patins da categoria, que está a decorrer em Viana do Castelo.

Portugal, que é pentacampeão da Europa de sub-20, já vencia por 5-0 ao intervalo. Na segunda parte, subiu a parada e marcou mais 12 golos. Carlos Ramos e Gonçalo Neto, com quatro golos cada, foram as grandes estrelas. Os restantes golos foram apontados por João Malo (três golos), António Trabulo (dois), Hugo Santos (dois), Tomás Pereira (um) e Frederico Neves (um).

Portugal lidera o Euro com seis pontos, os mesmos que Itália e Espanha. No entanto, a equipa das "quinas", que é a única que ainda não sofreu golos, tem melhor diferença de golos, pelo que está no primeiro lugar.