João Sousa chumba teste de estreia em São Petersburgo

João Sousa falhou, esta terça-feira, o acesso à segunda ronda do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia.

O número um nacional, número 49 do "ranking" ATP, não foi capaz de estragar a lua-de-mel a Daniil Medvedev, 35.º da tabela mundial e oitavo cabeça-de-série do torneio. O tenista russo, que se casou na semana passada, bateu o português em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-1.

Trata-se da segunda derrota consecutiva de Sousa, que perdera o duelo final da primeira ronda do "play off" de permanência no Grupo 1 da Zona Europa/África da Taça Davis, dando a eliminatória à Ucrânia.