Messi assusta a Europa com "hat-trick"

Lionel Messi entrou a todo o gás na Liga dos Campeões, esta terça-feira, com um "hat-trick".

O astro argentino foi decisivo na goleada caseira do Barcelona sobre o PSV Eindhoven, por 4-0. O primeiro golo, aos 32 minutos, foi numa bela execução de um livre direto. Dembelé completou a vitória "culé".

Também no grupo B, o Inter de Milão deu uma pontapé na crise com reviravolta frente ao Tottenham. Eriksen marcou aos 53, no entanto, Icardi e Vecino, aos 86 e 92 minutos, operaram a cambalhota tardia.

No grupo C, o grande destaque foi o Liverpool 3-2 Paris Saint-Germain. Os ingleses chegaram rapidamente ao 2-0, por intermédio de Sturridge e Milner (de grande penalidade), contudo, Meunier reduziu ao minuto 40. Quando o jogo parecia resolvido, Mbappé fez o empate para o PSG, aos 83 minutos. Mas a ação não terminara: Firmino, que até estivera em dúvida e só entrara perto do fim, carimbou a vitória dos "reds" aos 92 minutos.



No grupo do FC Porto, que empatou (1-1) no terreno do Schalke, o líder é o Galatasaray. Os turcos receberam e bateram o Lokomotiv Moscovo, que teve Manuel Fernantes no onze e Éder como suplente utilizado, por 3-0. Garry Rodrigues, Derdiyok e Inan foram os marcadores dos golos.

O líder do grupo A é o Atlético de Madrid, que deu a volta ao Mónaco de Leonardo Jardim. Grandsir adiantou a equipa da casa, mas Diego Costa e Giménez, ambos ainda na primeira parte, inverteram o resultado. Gelson Martins foi suplente não utilizado - Simeone fez uma só substituição. Club Brugge e Borussia Dortmund não saíram do nulo, na Bélgica.