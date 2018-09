Sérgio queria vencer a abrir, mas não perder também foi positivo

Sérgio Conceição preferia ter vencido, mas não se importou muito com o empate diante do Schalke, por 1-1. O treinador do FC Porto está otimista quando ao futuro da equipa, na presente temporada.

"Isto é a Liga dos Campeões, todos os jogos são muito competitivos. O Schalke não conseguiu criar muitas oportunidades, faz dois ou três remates à baliza no jogo todo e um deles é o golo. Não baixámos os braços, fomos à procura. Não fazendo um jogo espetacular, fomos sempre superiores ao Schalke. Foi um jogo consistente e podíamos ter ganho. É pena não conseguirmos concretizar o penálti na primeira parte. Penso que a partir daí o resultado seria diferente", admitiu o técnico.



Em declarações à TVI24, Sérgio sublinhou que prepara os jogos "sempre para ganhar", pelo que queria a vitória: "Não perder será positivo, não sei se será satisfatório. O bom era ganhar, sem dúvida nenhuma".

Questionado se, na próxima jornada, quererá receber o líder Galatasaray com uma vitória, para marcar posição, Sérgio foi peremptório: "Nós marcamos sempre posição a partir do momento em que entramos em campo e somos o FC Porto. Somos uma equipa muito competitiva".

Sérgio louvou o regresso de Danilo e o "belíssimo jogo" de Militão, que contratação de verão. "Temos um ou outro jogadores que pela vinda tardia das seleções ainda não está ao nível que eu quero. Temos um futuro à nossa frente que depende de nós. Estou otimista", afiançou.