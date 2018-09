​Varandas visitou leõezinhos. “Estes miúdos são o futuro do Sporting”

“Estes miúdos são o futuro do Sporting”, disse esta terça-feira o novo presidente do Sporting, Frederico Varandas, durante uma visita ao polo do Estádio Universitário, em Lisboa.



Frederico Varandas cumpriu uma das promessas de campanha, de visitar o local onde treinam vários escalões da formação leonina, e manifestou “orgulho”.

"Não é o facto de ter cumprido uma promessa, é mais do que isso. É importante perceber que estes miúdos são o futuro do Sporting. Treinar aqui e ter a vista para o estádio... Um dia estarem lá tem de ser a ambição deles”, disse o líder máximo dos leões.

Acompanhado pelos seniores Bruno Fernandes e por Miguel Luís, Varandas anunciou que no próximo mês acontecerá a visita de outros dois jogadores.

“É importante perceber que os seniores também olham para eles. Hoje, são os seniores. Quinta são os mais pequeninos. 400 miúdos vão ver o jogo. É treino. É importante repor bons hábitos, cuidá-los bem. Este é o futuro do Sporting", salientou.

Miguel Luís, campeão europeu de Sub-19, deixou algumas palavras inspiradoras aos jovens leõezinhos da “cantera” de Alvalade.

"Foi aqui que comecei. Vim transmitir as minhas vivências a estes miúdos fantásticos. Têm qualidade para chegar onde cheguei", declarou Miguel Luís.

O internacional português Bruno Fernandes gostou de estar com os mais novos, que sonham um dia chegar à equipa principal.

"Eu jogo futebol para isto. A melhor coisa que me pode acontecer é passar na rua e ver a felicidade das crianças por me reconhecerem, coisa que eu também fazia quando era mais novo. Gosto de parar, falar um bocadinho, dar um autógrafo ou foto. É especial para nós, mas mais para eles e marca as suas vidas", disse Bruno Fernandes.