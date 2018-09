O passado não pesa nos planos de Rui Vitória para surpreender o Bayern Munique

Rui Vitória não se deixa traumatizar pela má campanha na Liga dos Campeões da temporada passada. O treinador do Benfica garantiu, esta terça-feira, que as águias vão entrar na presente edição da prova milionária, diante do Bayern Munique, com muita vontade de vencer.

"Eu ando tão de bem com a vida. O futebol é saber ultrapassar o dissabor e saber lidar com os sucessos, saber que no dia seguinte já não são nada. Coisas boas e coisas más vão acontecer mais vezes. Se recuarmos um ano foi assim [Benfica não fez pontos], se recuarmos dois foi quartos-de-final, se recuarmos três foi 'oitavos'. O Bayern é uma das equipas mais fortes da Europa. O passado pouco ou nada me diz", declarou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Bayern.



No primeiro jogo da fase de grupos, o Benfica terá pela frente "um opositor que é uma das melhores equipas da Europa, que normalmente chega muito longe" na Champions. "É muito motivante. Temos de ter determinação no que estamos a fazer e convicção no que queremos alcançar", afirmou Vitória, que também deu a receita para o jogo:

"Temos de ser uma equipa personalizada, que acredita naquilo que está a fazer, que respeita o adversário, mas tem uma arrogância no sentido de querer ganhar o jogo. Muito concentrados e muito inteligentes. Requer da nossa parte níveis de concentração muito elevados e mentalidade muito forte. Fundamental é a equipa ser inteligente, concentrada e rigorosa, e aproveitar os erros que o adversário poderá cometer".

Vitória garantiu que o Benfica não adotará um estilo de jogo defensivo para acomodar o favoritismo do Bayen. "Podemos ser prejudicados [por essa atitude], mas também podemos ser beneficiados", assinalou.

Vitória não verá Jonas, mas espera ver Renato

Vitória confirmou que Jonas não defrontará o Bayern, mas expressou o desejo de ver outro jogador "seu" do lado contrário: Renato Sanches.

"Dá-me muito gosto ver jogadores da formação a brilhar por essa Europa fora. Amanhã [quarta-feira] desejo que ele jogue, mas que perca. E que depois, a partir daqui, que ganhe todos os jogos daqui para fora, menos aquele que vamos fazer lá daqui para a frente", afirmou.



O Benfica-Bayern será na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.