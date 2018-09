Seferovic: "É especial defrontar o Bayern. Temos de dar o nosso melhor"

O avançado Haris Seferovic, que tem sido titular no Benfica, admite que vai ser "especial defrontar" os alemães do Bayern de Munique.

Seferovic falava na conferência de imprensa de antevisão do do jogo marcado para quarta-feira, às 20h00, no estádio da Luz, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campões.

O dianteiro encarnado aguarda "com expectativa" o confronto com o velho conhecido Niko Kovac, seu antigo treinador no Eintracht Frankfurt.

"Conheço o treinador há ano e meio e ele consegue adaptar muito bem a equipa e lidar muito bem com os jogadores. Estou certo que irá montar um excelente plantel. Temos de contrariar e dar o nosso melhor", disse Seferovic.



Em relação aos pontos fortes do Bayern, "há pouco a dizer. Têm uma qualidade enorme e teremos de dar o nosso melhor", sublinha o internacional suíço, para quem é "sempre especial jogar com uma equipa da Bundesliga".

Seferovic conquistou a titularidade nos últimos jogos do Benfica e admite que o golo frente ao Rio Ave, para a Taça da Liga, "foi uma libertação, mas também uma recompensa" pelo trabalho que tem vindo a realizar.

Na véspera do confronto para a Liga dos Campeões, o avançado reconhece que atravessa um bom momento. "Sinto-me bem, estou em forma e vou dar o meu melhor", rematou.