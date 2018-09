Kovac avisa Benfica. "Terão de defender bem"

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, não se acanha no momento de definir objetivos para a jornada inaugural da Liga dos Campeões, frente ao Benfica: os campeões alemães vão à Luz para ganhar.

"O Benfica joga de forma muito ofensiva, muito atrativa e muito rápida. eles dominam a Liga portuguesa. Mas o Bayern é de de calibre diferente dos clubes portugueses. Eles terão de defender bem, mas também vão atacar porque querem começar com uma vitória em casa. Mas nós estamos num momento muito bom e viemos para vencer", assegurou o técnico croata, esta terça-feira, em conferência de imprensa.



Disputar a Champions "é uma satisfação" para Kovac, que elogiou o "país fantástico" que é Portugal. O plantel bávaro está altamente desfalcado por lesões, com somente 16 jogadores disponíveis: "São os suficientes para jogar. Lamento que os jogadores se tenham lesionado, mas não vou procurar desculpas. Estou convencido que teremos êxito mesmo assim".

O Benfica "é muito importante em Portugal" e o facto de a época anterior ter sido de seca, nomeadamente com a campanha desastrosa na Champions, Kovac avisa que isso não facilitará o trabalho do Bayern.

"O primeiro jogo de uma competição é sempre importante. Uma vitória seria muito importante. Estamos aqui para vencer, porque queremos ir para os próximos jogos com a auto-confiança necessária", declarou.

Renato, Renato, Renato



A estrela da conferência de imprensa, embora não tenha lá estado, foi Renato Sanches, que volta à Luz dois anos depois de rumar a Munique.

Kovac deu a entender que o médio poderá jogar frente ao Benfica ou, pelo menos, "num futuro breve". O técnico croata lembrou que só conhecia Renato "da televisão", de quando treinava o Eintracht Frankfurt, mas os poucos meses passados no Bayern deram-lhe boa impressão do jovem:

"Conhecemos as qualidades do Renato, um jogador jovem, com potencial para evoluir e que certamente que o irá fazer e dará o seu contributo ao Bayern. Tem evoluído em termos mentais e físicos. Não teve mudança fácil, deixou a sua casa e a sua família e mudou-se para a Alemanha, um país mais frio e com pessoas diferentes. Há que dar tempo aos jogadores para se adaptarem. Desejo que ele jogue e que faça bons jogos. Agora, esteve na seleção nacional o que lhe deu uma boa dose de motivação".

Benfica e Bayern defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, na Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.