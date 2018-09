Neuer sobre Renato Sanches. "É muito jovem, mas tem evoluído"

Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern de Munique, falou sobre a evolução de Renato Sanches e acredita que "não há favoritos" no grupo da Liga dos Campeões.

Questionado sobre Renato Sanches, único português nos quadros do Bayern de Munique, Neuer acredita que o médio tem progredido de forma positiva.



"Fez uma boa preparação e evoluiu. É muito jovem. Veio para o Bayern muito novo o que é difícil conquistar o seu espaço dentro da equipa. Vai ser difícil mas ele tem qualidade e nós vamos ajudá-lo".

O guarda-redes do emblema bávaro acredita que "não há favoritos" para vencer o grupo. Para além do Bayern de Munique, o Benfica vai ainda defrontar o Ajax e AEK de Atenas. Neuer recusa ainda favoritismos em relação à conquista do troféu.

"É cedo para escolher favoritos. Temos uma equipa nova, um treinador novo. Tivemos um bom início de temporada. Estou convencido que faremos uma boa época na Liga dos Campeões."

Neuer esteve afastado das competições na grande maioria da temporada passada por lesão e mostrou-se satisfeito por estar de volta a 100%.

"Agrada-me estar novamente a jogar na Liga dos Campeões. Depois de um período tão longo de paragem é muito bom poder voltar a subir ao relvado e jogar novamente".

Sobre Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, Neuer diz "conhecer da seleção de juniores" e sabe que "é um grande talento". "É uma satisfação ver estes jovens talentos estarem num palco desta envergadura".

O Benfica recebe o Bayern quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento minuto-a-minuto, em rr.sapo.pt.