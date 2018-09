Croácia, és tu? Camisola do Barcelona para a próxima época será axadrezada

O camisola do equipamento principal do Barcelona, na temporada 2019/20, será axadrezada. Quer isto dizer que, em vez das tradicionais riscas verticais, Messi e companhia vestirão de xadrez azul e granota.

O jornal catalão "Sport", que se dedica especialmente à atualidade do Barça, garante que teve acesso exclusivo ao desenho das próximas camisolas do clube "culé". O que se pode ver no vídeo divulgado é uma camisola que em tudo se parece à da Croácia, seleção vice-campeã do mundo, exceto na cor principal, que em vez de branco é azul.

Além do azul, diferem o símbolo o patrocínio e a gola. O Barça terá um triângulo na gola com o desenho da "Senyera", bandeira da Catalunha.

Esta não é a primeira vez que a Nike inova no desenho para o Barcelona. Na época 2016/17, os catalães envergaram uma camisola com riscas horizontais. Em 2012/13, foi a vez de um gradiente, com a risca do meio, em granota, a dissipar-se nas duas de fora, em azul. Na temporada 2008/09, a camisola foi bipartida: uma metade azul e a outra em granota. Nenhuma dessas camisolas foi particularmente bem recebida.