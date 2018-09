PSP alerta para condicionamento de trânsito em Lisboa durante protesto dos taxistas

A PSP alerta para condicionamentos de trânsito em várias artérias na cidade, na quarta-feira, na sequência da concentração de taxistas em protesto contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em viaturas ligeiras descaracterizadas.

De acordo com um comunicado enviado, os condicionamentos vão ser maiores nas zonas da Praça dos Restauradores, Avenida da Liberdade, Avenida Fontes Pereira de Melo, Praça Duque Saldanha e Avenida da República, em Lisboa, locais onde se prevê que os taxistas se concentrem.

A Praça dos Restauradores e a Avenida da Liberdade estarão cortadas ao trânsito, a partir das 5h00, com exceção para os veículos de emergência, polícia e transporte coletivo de passageiros, sendo recomendado que as pessoas utilizem os transportes públicos para se deslocar nestas zonas da cidade.

Os táxis ocuparão as faixas 'Bus', onde ficarão estacionados, em protesto contra a entrada em vigor, a 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Cabify, Taxify e Chaffeur Privé.

Também a Câmara Municipal de Lisboa alertou esta terça-feira para os condicionamentos de trânsito decorrentes da concentração de taxistas marcada para quarta-feira na zona dos Restauradores, Avenida da Liberdade e Saldanha.

Segundo a autarquia, os autocarros de e para o Aeroporto Humberto Delgado serão ajustados, sendo reforçadas as carreiras 783 da Carris (Aeroporto-Marquês de Pombal) e os Aerobus 1 e 2 da Carristur.

Os taxistas saem para a estrada em protesto, a partir das 5h00 de quarta-feira, contra a lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chaffeur Privé - com entrada em vigor prevista para 1 novembro.

Protestos também no Porto e Faro

No Porto, as viaturas concentram-se na Avenida dos Aliados a partir das 6h00 e em Faro o início do protesto está agendado para as 7h00 na Estrada Nacional 125-10, junto ao aeroporto.



Este será o quarto grande protesto contra as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados e que viram a lei de regulamentação da sua atividade ser aprovada, depois de muita discussão pública e no parlamento, em 12 de julho.

A legislação foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de agosto.

A entrada em vigor acontece em 1 de novembro, mas o setor do táxi marcou a manifestação precisamente com a intenção de que esta não venha a ser aplicada.