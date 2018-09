Exemplo aos graúdos. Sub-19 do Porto goleiam Schalke

A equipa de sub-19 do FC Porto goleou, esta terça-feira, o Schalke 04, por 3-0, na primeira jornada do grupo D da Youth League da UEFA, prova jovem cuja fase de grupos espelha a Liga dos Campeões.

Os dragões abriram o marcador aos 32 minutos, por intermédio de Fábio Silva, assistido por João Mário. Foi o sexto golo do avançado de 16 anos, esta temporada. Ao minuto 58, João Mário voltou assistir, desta feita para o 2-0, que nasceu dos pés de Romário Baró. Aos 74 minutos, Ángel Torres aproveitou a assistência de Afonso Sousa para selar a vitória.

O Porto coloca-se, com este resultado, no topo do grupo D, juntamente com o Lokomotiv Moscovo, que bateu o Galatasaray, fora, por 1-0.