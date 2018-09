António Joaquim Piçarra é o novo presidente do Supremo

António Joaquim Piçarra foi eleito esta terça-feira para o cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

O juiz, de 67 anos, vai suceder a António Henriques Gaspar e, por inerência, será também o novo presidente do Conselho Superior da Magistratura.



A cerimónia de posse do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça está já marcada para o dia 4 de outubro, no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça.



António Joaquim Piçarra foi eleito à primeira volta, com o voto de 34 dos 62 juízes conselheiros.

O segundo candidato mais votado foi Santos Cabral, com16 votos, seguido de Manuel Pinto Hespanhol, com 10. Houve, ainda, 2 votos brancos

António Joaquim Piçarra vai cumprir um mandato único, com duração de cinco anos.

Natural de Idanha-a-Nova, o presidente eleito do Supremo é licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa e tem uma carreira feita nos tribunais nacionais, nas comarcas de Oliveira de Frades, Condeixa-a-Nova, Évora, Leiria e Coimbra.



Mais tarde foi nomeado juiz conselheiro, foi eleito para vice-presidente e chegou a presidente da Relação de Coimbra, entre janeiro de 2006 e novembro de 2011, altura em que ascendeu ao Supremo Tribunal de Justiça.