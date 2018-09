Secretária de Estado da Justiça contrata dietista para chefe de gabinete

A secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, contratou para chefe de gabinete um dietista de formação, com experiência em administração pública.



O despacho de nomeação foi publicado, na segunda-feira, em Diário da República.

O novo chefe de gabinete da secretária da Justiça é José Manuel da Silva Macieira, de 54 anos, licenciado em Dietética.

José Manuel da Silva Macieira desempenhava, desde 2015, as funções de adjunto do gabinete da secretária de Estado da Justiça.

No seu percurso profissional constam passagens pela direção da Associação Cais e como consultor na UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), onde esteve envolvido "em todas as etapas do projeto Cartão do Cidadão.