Depois de Forlán, Sérgio Ramos critica Griezmann. "A ignorância é muito atrevida"

Sérgio Ramos, central do Real Madrid, criticou Griezmann que disse, em entrevista, que "já se senta à mesa com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi".

Em conferência de imprensa antes da partida da Liga dos Campeões, o defesa dos "merengues" não poupou nas palavras ao criticar o francês.

"A ignorância é muito atrevida. Quando ouço este miúdo falar lembro-me de jogadores como Xavi, Totti, Iniesta, Raúl, Casillas. Jogadores com muitos títulos e que nunca ganharam nenhum galardão individual".

"O Griezmann devia deixar-se aconselhar pelo Simeone e pelo Godín, pessoas com valores que lhe assentariam bem. Mas nunca deixei nada por dizer, é um grande jogador", rematou.

As críticas surgem na sucessão da entrevista de Antoine Griezmann ao jornal espanhol "As", que diz que "já se senta à mesa com Cristiano Ronaldo e Messi", e acredita ser uma "pena que nenhum campeão do mundo esteja nomeado para o prémio The Best".