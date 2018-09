Ronaldo é uma memória no Real. Lopetegui só pensa nos jogadores que ficaram

É com carinho e respeito que Julen Lopetegui recorda Cristiano Ronaldo, incluído pelo treinador "nos jogadores que já estiveram no Real, mas já não estão". Questionado sobre se a saída do melhor marcador da equipa, decisivo nas conquistas recentes do clube, poderia ter algum efeito na prestação dos campeões europeus, Lopetegui sublinhou que não e reforçou que está muito feliz com o plantel que tem à sua disposição.

"Centramo-nos nos jogadores que temos e estou certo de que o plantel está preparado para disputar todos os títulos. Estamos convencidos de que vamos ter grandes prestações em todas as competições. Com todo o carinho e respeito pelos jogadores que já estiveram aqui, mas já não estão, centramo-nos nos jogadores que estão aqui e são do Real Madrid", disse o antigo técnico do FC Porto, na conferência de imprensa de lançamento do jogo de estreia do Real na Liga dos Campeões, diante da Roma.



Keylor Navas começou a época a titular, mas Lopetegui trocou de guarda-redes na 3ª jornada do campeonato. Courtois assumiu lugar no 11 e há a curiosidade para perceber se na Liga dos Campeões vai manter a aposta no belga. O treinador não revelou qual será a sua opção. Disse, apenas, ter "duas opções magníficas".

O Real Madrid recebe a Roma, para a jornada inaugural da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, às 20h00.