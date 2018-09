Derlei: "Porto tem de estar alerta e terá tentar agredir o adversário"

Derlei foi convidado por Bola Branca a recordar a noite em que a equipa de José Mourinho ergueu a Liga dos Campeões, precisamente no mesmo palco onde hoje o conjunto de Sérgio Conceição defrontará o Schalke 04: Gelsenkirchen, Alemanha.

O avançado, titular frente ao Mónaco, fala de um momento feliz, aguardando agora um "receção calorosa" dos alemães.

"O FC Porto vai voltar lá e é natural que recordemos os momentos felizes de Gelsenkirchen. A nossa equipa estava muito bem preparada psicologicamente. Agora, o FC Porto vai ter uma receção ‘calorososa’ e os alemães, com certeza, que irão fazer muito barulho. O Schalke é uma equipa muito forte, difícil, mas o FC Porto pode ganhar em qualquer lugar e nestes jogos da Champions não existem favoritos. O Porto tem de estar alerta. De fora, como adepto, acho que a equipa tem de entrar focada e agredir a formação adversária. Não dá para esperar muito. O ‘negócio' é agredir o adversário para que eles possam ter um pouco mais de cautela", começa por referir o luso-brasileiro, que prefere não destacar qualquer elemento do atual plantel. E explica porquê.

"Nos últimos anos, o FC Porto não tem tido um jogador especial. O conjunto é que tem feito a diferença, o conjunto – com o Sérgio Conceição – é o que mais vale", defende. Ainda assim, em Bola Branca, Derlei realça as chamadas recentes de dois defesas aos trabalhos da seleção brasileira.

"O Éder [Militão] acabou de chegar, o Felipe já está habituado à casa. Toda a defesa tem trabalhado bem [no FC Porto]", termina o antigo atacante.

O Schalke 04-FC Porto começa às 20h00, um dos novos horários da Champions, na Arena Auf Schalke, com arbitragem do espanhol Gil Manzano. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt