Aplicação portuguesa ajuda a monitorizar Parkinson

O Centro de Investigação Fraunhofer Aicos, no Porto, desenvolveu uma aplicação que permitirá aos pacientes de Parkinson e aos médicos estar atentos a todos os seus movimentos e sintomas.

À Renascença, a investigadora Ana Correia de Barros descreveu a aplicação para smartphones, dizendo que permitirá os sensores do telemóvel para controlar a passada dos doentes. “A passada da pessoa dá-nos informação sobre o estado motor em que a pessoa está ao longo do dia, porque existem flutuações nesse estado”, explica.

Revela ainda que a aplicação vai ajudar as pessoas a controlar o que toma e quando toma. “Temos um sistema para ajudar as pessoas a lembrarem-se de tomar a medicação, que pode ser customizado para termos as fotografias das caixas dos medicamentos e incorporar tudo isso no telefone. Também podemos avisar a pessoa quando a medicação está a acabar, quando tem que pedir mais”, explica.



Os smartphones têm uma grande panóplia de aplicações e possibilidades, e esta nova aplicação do Centro de Investigação Fraunhofer Aicos apoia-se no que já existe nos telemóveis. Assim, os próprios médicos vai ter o apoio da investigação para melhor monitorizar os doentes. Basta ter os dispositivos ligados.

“Ligamos o telefone a alguns dispositivos periféricos, como por exemplo um oxímetro, um medidor de pressão arterial, para que as pessoas façam medições em casa regularmente, tenham acesso a estes registos e depois possam partilhar esses registos com o médico”.

Com esta aplicação, o telemóvel de 2018 volta a ganhar mais uma característica. Se antes já o usávamos para ver filmes, falar com amigos ou ler um livro, agora os doentes de Parkinson podem acrescentar mais uma aplicação aos seus telemóveis para os ajudar no dia-a-dia.

A doença de Parkinson atinge entre 18 a 20 mil pessoas em Portugal e todos os anos são diagnosticados mais dois mil novos casos. No dia 5 de setembro, a farmacêutica Bial disponibilizou em Portugal um novo medicamento, o Ongentys, que já existia desde 2016 e chegou agora ao país este mês.

Recorde-se que o outro medicamente que já existia no mercado português, o Sinemet, entrou em rutura. O Infarmed alertou no dia 12 de setembro que o problema da quebra de Sinemet estaria no local de fabrico e existe stock para abastecer o mercado em Portugal até ao final de outubro. A autoridade do medicamento pediu dois dias depois aos doentes e médicos para que tenham moderação na compra e na prescrição, evitando "uma corrida às farmácias" que possa prejudicar a gestão do stock.