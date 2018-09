Inquérito que perguntava se pais eram ciganos, africanos ou brasileiros retirado após polémica

A Direção-geral da Educação vai ser retirados todos os inquéritos entregues aos alunos e famílias de várias escolas de Lisboa e do Porto, por terem questões alegadamente racistas.

À Renascença, fonte da DGE revelou que vai ser aberto um procedimento para verificar o que correu mal. Na versão desta entidade, o parecer positivo à realização do inquérito não continha as perguntas alegadamente de caráter racista.

O “Jornal de Notícias” avançou que o inquérito, no qual por exemplo é questionada a origem dos pais (se são ciganos, africanos ou brasileiros) e teve autorização da Direção-Geral de Educação, foi entregue aos pais na segunda-feira em pelo menos duas escolas do 1.º ciclo.



"Qualquer inquérito que é aplicado dentro do recinto escolar (seja a alunos, professores ou funcionários) necessita de uma autorização da Direção-Geral da Educação (DGE). Há uma legislação em Portugal que quando os questionários se dirigem a alunos é muito exigente relativamente ao tipo de perguntas e ao tamanho do questionário", disse à agência Lusa o diretor-geral da Educação.

José Vítor Pedroso explicou que há um conjunto de critérios que faz com que na DGE haja um serviço que tem por missão analisar os questionários.

"E foi o que aconteceu com estes. Este questionário, como tinha perguntas sensíveis, exigiu uma avaliação prévia da Comissão de Proteção de Dados. Nós trabalhamos com a comissão e em alguns questionários é-lhes pedido um parecer prévio. A comissão aprovou este, mas desde que fossem retiradas as questões relacionadas com a origem étnica dos estudantes. Foi nessa condição que foi aprovado", contou.

O "Jornal de Notícias" adianta que, na sequência do inquérito, foram feitas várias denúncias ao Alto-Comissariado para as Migrações (ACM), na Comissão para Igualdade e Contra a Discriminação Racial e também junto de Rosa Monteiro, secretária de Estado da Cidadania e Igualdade.

Em causa estão perguntas sobre a ascendência dos alunos e sobre a origem dos pais.

O estudo foi organizado pela CLOO, uma empresa de consultadoria em economia comportamental e coordenado pela investigadora Diana Orghian tem por objetivo "melhorar os métodos educativos em Portugal" e refere que é feito em parceria com a Fundação Belmiro Azevedo.