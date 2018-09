O início da Champions e o fim de Paulo Gonçalves

Em dia de arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, o jogo do FC Porto com o Schalke 04 merece destaque nas primeiras páginas dos três jornais desportivos, mas só o "Record" puxa o tema para manchete.

"O sonho do senhor Champions", titula o diário. Casillas ambiciona o título europeu pelo FC Porto. O guarda-redes espanhol bate recorde de participações na liga milionária. Esta é a 20ª época na sua carreira em que disputa a competição. Pinto da Costa recorda a glória de Gelsenkirchen. O Porto foi campeão naquela cidade alemã em 2004. "Tenho memória de tudo o que passou nesse dia", diz o presidente dos dragões.

A saída de Paulo Gonçalves do Benfica tem maior relevo no jornal "A Bola": Confirmação por unanimidade". Vieira quis que a saída de Paulo Gonçalves fosse assumida por todos os administradores da SAD do Benfica. Célia Falé assume as funções do antigo assessor jurídico, acusado de 79 crimes, no âmbito do processo e-toupeira.

"O Jogo" também contorna a estreia do FC Porto e puxa entrevista a João Paulo Rebelo para manchete: "Há novos autos e terão consequências". Secretário de estado do Desporto reitera confiança em Vítor Pataco e assegura que novas violações do Benfica serão castigadas.

"O Jogo" revela que "Acuña arrisca acabar na FIFA". Sporting falhou pagamento de 1,4 milhões de euros ao Racing.