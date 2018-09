Emmys 2018. Confira a lista dos vencedores

Sem surpresa, a série "Game of Thrones" foi, mais uma vez, a grande vencedora na noite, nas categorias de drama.

Na comédia, o grande destaque vai para “The Marvelous Mrs. Maisel”. Mas também houve algumas surpresas nesta 70ª edição dos Emmy, os prémios mais prestigiados da televisão norte-americana, entregues na noite de segunda-feira, em Los Angeles.

Eis os vencedores das principais categorias:

Melhor série dramática: “Game of Thrones” (HBO)

Melhor série de comédia: “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

Melhor mini-série: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” (FX)

Melhor atriz de série dramática: Claire Foy, “The Crown”



Melhor ator de série dramática: Matthew Rhys, “The Americans”

Melhor atriz de série de comédia: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor ator de série de comédia: Bill Hader, “Barry”

Melhor atriz secundária de série dramática: Thandie Newton, “Westworld”

Melhor ator secundário de série dramática: Peter Dinklage, “Game of Thrones”

Melhor atriz secundária de série de comédia: Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Melhor ator secundário de série de comédia: Henry Winkler, “Barry”

Melhor atriz de mini-série ou telefilme: Regina King, “Seven Seconds”

Melhor ator de mini-série ou telefilme: Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”

Melhor atriz secundária de mini-série ou telefilme: Merritt Wever, “Godless”

Melhor ator secundário de mini-série ou telefilme: Jeff Daniels, “Godless”

Melhor realizador de série dramática: Stephen Daldry, “The Crown” (“Paterfamilias”)

Melhor realizador de comédia: Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel” (“Pilot”)

Melhor realizador de mini-série: Ryan Murphy, “The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story” (“The Man Who Would Be Vogue”)

Melhor realizador de programa de entretenimento: Glenn Weiss, “The Oscars” (ABC)

Melhor Série de Sketch: “Saturday Night Live” (NBC)

Melhor talk-show: “Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

Melhor programa de competição real: “RuPaul’s Drag Race” (VH1)



Melhor guião de comédia: Amy Sherman-Palladino, “The Marvelous Mrs. Maisel” (“Pilot”)

Melhor guião de série dramática: Joel Fields e Joe Weisberg, “The Americans” (“Start”)

Melhor guião de mini-série, filme ou drama especial: William Bridges e Charlie Brooker, “Black Mirror: USS Callister”

Melhor guião de programa de entretenimento: John Mulaney, “John Mulaney: Kid Gorgeous At Radio City” (Netflix)