Antiga Presidente da Argentina acusada de liderar esquema de corrupção

Cristina Kirchner foi esta segunda-feira indiciada de crimes de corrupção durante o período em que ocupou a Presidência da Argentina.

Kirchner é suspeita de aceitar subornos de empresas de construção civil, que em troca conseguiam contratos em empreitadas públicas. No total, estão em causa 22 crimes.

De acordo com a acusação, a antiga Presidente recebeu, pelo menos, 87 entregas de dinheiro “sujo”, no valor de 70 milhões de dólares.

O Departamento de Justiça acredita que a antiga Presidente era a cabecilha de um esquema de corrupção em larga escala, envolvendo políticos e homens de negócios, durante os seus dois mandatos, entre 2007 e 2015.

Cristina Kirchner ocupa atualmente o cargo de senadora, o que impede a sua detenção preventiva, mas não a investigação ao caso.

O juiz federal Claudio Bonadio, que lidera a investigação, pediu a destituição da senadora, um passo que não deverá conseguir obter o apoio necessário no Senado.

O escândalo de corrupção rebentou no passado mês de agosto, quando um jornal publicou os apontamentos do motorista do ministro do Planeamento de Cristina Kirchner.

Os apontamentos dão conta da entrega de sacos de dinheiro em gabinetes do Governo e na residência privada de Cristina Kirchner e do seu falecido marido e antigo Presidente Nestor Kirchner.