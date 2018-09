​Costa aguarda com “grande expetativa” reunião com Presidente de Angola

O primeiro-ministro, António Costa, aguarda com "grande expectativa" o encontro com o Presidente angolano, João Lourenço, marcada para esta terça-feira, em Luanda.



Esse será o grande momento da visita de António Costa. Em declarações esta segunda-feira à noite, no final de um encontro com a comunidade portuguesa, o chefe do Governo português lembrou que já se encontrou várias vezes com João Lourenço e considerou que as dificuldades do último ano até fortaleceram a relação.

“Encaro a reunião com uma grande expetativa. Conheci o Presidente João Lourenço ainda antes de ser Presidente da República – quando ele foi a Lisboa ainda era candidato -, este ano tive oportunidade de estar três vezes com ele e de construir uma relação de grande confiança”, declarou.

“Há pouco, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Manuel Augusto, dizia-me que há males que vêm por bem e que as dificuldades que passámos este ano ajudaram a reforçar muito a confiança mútua e a relação entre todos nós. Agora que o ‘irritante’ desapareceu, acho que temos excelentes condições para que as coisas progridam de forma a centrarmo-nos no futuro”, sublinhou António Costa.

O segundo e último dia da visita a Angola é marcado também pela assinatura de vários acordos entre os dois países, lembrou o primeiro-ministro.

“Vamos assinar o novo acordo estratégico de cooperação, vamos assinar um conjunto de documentos importantes para reforçar o relacionamento económico e dar confiança aos investidores nos dois países: o acordo para evitar a dupla tributação, o alargamento da linha de crédito de mil para 1.500 milhões de euros, o novo acordo aéreo que vai aumentar as ligações semanais e abordar algumas questões que a comunidade e as empresas têm colocado”, elencou António Costa.

O segundo dia da visita a Luanda começa com uma homenagem a Agostinho Neto. Segue-se um fórum empresarial e depois, então, acontece o encontro com João Lourenço.